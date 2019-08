Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Trabant-Fahrer war am Donnerstagabend, gegen 20.15 Uhr, in der Nordhäuser Straße aus Richtung Geisleder Tor unterwegs. In einer Kurve verlor der 25-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, sein Auto prallte gegen einen Verkehrsspiegel und fuhr anschließend eine Böschung hinab, bevor es mit Bäumen kollidierte und zum Stehen kam. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab schließlich über 0,8 Promille. Am Trabant entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

