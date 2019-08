Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann in Untersuchungshaft

Mühlhausen (ots)

Ein 31 Jahre alter Mann befindet sich seit Donnerstagmittag in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ gegen den Mann eritreischer Herkunft Haftbefehl. Die Kriminalpolizeistation Mühlhausen führte umfangreiche Ermittlungen gegen ihn, u.a. wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Raubes. So verletzte er erst in der vergangenen Woche, am 5. August, einen 55-Jährigen in Mühlhausen mit einem Messer leicht an der Hand. Unmittelbar zuvor hatte der 31-Jährige eine 20 Jahre alte Frau bespuckt. (siehe Pressemeldung vom 06.08.2019)

