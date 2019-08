LPI-NDH: Wer kennt diesen Mann?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Mühlhausen (ots)

Der Mann steht im Verdacht, am Samstag, 13. April, mit zwei gestohlenen EC-Karten widerrechtlich Bargeld abgehoben zu haben. Insgesamt erbeutete er mit den Karten in einer Bankfiliale am Obermarkt einen vierstelligen Bargeldbetrag. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die EC-Karten wurden am selben Tag aus einer Handtasche gestohlen, die an einem Einkaufswagen hing. Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

