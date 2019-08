Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto kommt auf Dach zum Liegen

Neuendorf (ots)

Bei einem Unfall sind am Mittwoch im Eichsfeld drei Menschen leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Audi befuhr gegen 16.10 Uhr die Dorfstraße in Neuendorf aus Richtung Etzenborn. Kurz nach dem Ortseingang kam der 55-Jährige mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. In weiterer Folge überschlug sich der Audi und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Audi-Fahrer und seine beiden Mitfahrerinnen, im Alter von 30 und 54 Jahren, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall wurden auch ein Holzzaun und ein Betonpfeiler beschädigt.

