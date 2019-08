Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohpresse in Brand

Steinthaleben (ots)

Auf einem Feld nahe Steinthaleben ist am Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, eine Strohpresse in Flammen aufgegangen. Während die Presse auf dem Getreidefeld in Betrieb genommen wurde, kam es vermutlich zur Überhitzung, weshalb die Arbeitsmaschine Feuer fing. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

