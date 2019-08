Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrkartenautomat aufgesprengt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein lauter Knall im Stadtgebiet alarmierte Polizisten in der vergangenen Nacht, gegen 3.25 Uhr, in Heiligenstadt. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Bahnhofsplatz gewaltsam geöffnet hatten. Ersten Ermittlungen zufolge, erbeuteten die Unbekannten nichts. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten der oder die Täter nicht mehr festgestellt werden. Wer hat in der vergangenen Nacht am Bahnhofsplatz etwas bemerkt? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie sich Personen am Fahrkartenautomat zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

