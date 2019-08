Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto überschlägt sich

Ilfeld (ots)

Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Skoda-Fahrer befuhr gegen 13.10 Uhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Ilfeld in Richtung Netzkater. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte in weiterer Folge mit einem Felsen und überschlug sich. Der Autofahrer musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell