Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Forstmaschine in Flammen

Hundeshagen (ots)

Eine Holzrückemaschine ist am Mittwoch, gegen 11.40 Uhr, am Forsthaus Zehnsberg in Flammen aufgegangen. Während die Maschine in Betrieb war, brach plötzlich am Triebwerk ein Brand aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem technischen Defekt an der Maschine aus. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf ca. 150.000 Euro.

