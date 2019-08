Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gestohlen

Nordhausen (ots)

Auf ein schwarzes Herrenfahrrad des Herstellers Cube hatten es Diebe am Dienstag, zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, abgesehen. Das Fahrrad war in dieser Zeit auf einem Innenhof in der Behringstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

