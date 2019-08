Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau von Hund gebissen

Bad Langensalza (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza von einem Hund gebissen worden. Sie beabsichtigte, gegen 22.15 Uhr, eine Nachbarin um Ruhe zu bitten, da Lärm aus deren Wohnung drang. Als die Nachbarin die Tür öffnete rannte deren Hund in den Hausflur und attackierte den Hund der 58-Jährigen. Die Frau ging dazwischen. Dabei wurde sie durch den angreifenden Hund schwer an den Händen verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

