Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rauch ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Nordhausen (ots)

Aus einer Wohnung dringender Rauch löste am Dienstag, 12.25 Uhr, einen Polizei und Feuerwehreinsatz in der Johannes-Thal-Straße aus. Wie sich später herausstellte, befand sich in der betreffenden Wohnung angeschmortes Essen auf dem Herd, das zu der Rauchentwicklung führte. Ein Brand war nicht entstanden.

