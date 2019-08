Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Straße abgekommen

Küllstedt (ots)

Auf einem abgeernteten Feld endete die Fahrt eines Autofahrers am Dienstag. Der 26-Jährige befuhr mit einem Sprinter, gegen 9.25 Uhr, die Landstraße aus Richtung Struth in Richtung Küllstedt. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto streifte einen Baum und kam schwer beschädigt auf einem Feld zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sprinter musste abgeschleppt werden.

