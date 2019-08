Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Firma für Oberflächenbearbeitung

Bischofferode (ots)

Ca. 200.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Brandes, der sich am Dienstag, gegen 09.55 Uhr, in einer Firma für Oberflächenbearbeitung in der Thomas-Müntzer-Siedlung ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich bei Trennschleifarbeiten ein Behälter mit Waschbenzin entzündet. Infolgedessen kam es zum Brand in der Werkstatt. Ein Mitarbeiter der Firma kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Über 60 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort, um die Flammen zu löschen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell