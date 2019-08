Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zaun bei Unfall beschädigt - Verursacher fährt davon

Heldrungen (ots)

Am Montag ereignete sich in Heldrungen eine Unfallflucht, bei der die Polizei um Zeugenhinweise bittet. Der bislang unbekannte Fahrer kollidierte zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr mit einem Grundstückszaun in der Straße am See. Anschließend fuhr er oder sie unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell