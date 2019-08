Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ventilatoren, Werkzeuge und Wäsche gestohlen

Thalebra (ots)

Zwischen Sonntag und Montag drangen Unbekannte in der Straße Zum Flachsteich in eine Gartenlaube ein. Daraus erbeuteten der oder die Täter mehrere Ventilatoren und diverses Werkzeug. In der Nachbarschaft schlugen der oder die Diebe ebenfalls zu. Dort erbeuteten sie Wäsche, die zum Trocknen draußen auf einem Wäscheständer hing. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell