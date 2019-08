Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Montag im Kyffhäuserkreis. Der 21-Jährige war gegen 14.25 Uhr mit seiner Kawasaki auf der Bundesstraße 85 von Bad Frankenhausen in Richtung des Kyffhäuserdenkmals unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab. Infolge dessen stürzte er und kam im Straßengraben zu Liegen. Der junge Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

