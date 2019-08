Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Autos zerkratzt

Nordhausen (ots)

Gleich drei Autos sind am Sonntag durch Unbekannte beschädigt worden. Die Fahrzeuge waren auf einem Hinterhof in der Blasiistraße abgestellt, als der oder die Unbekannten sie zerkratzten. Die Tat ereignete sich zwischen 0 Uhr und 18 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

