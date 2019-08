Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabeltransportanhänger gestohlen

Artern (ots)

Einen Kabeltransportanhänger im Wert von 5000 Euro erbeuteten Diebe am vergangenen Wochenende in Artern. Der silberfarbene Anhänger, an dem sich das Kennzeichen KYF-AP541 befand, war zur Tatzeit in der Bahnhofstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

