Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Recyclingfirma

Großengottern (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde der Lagerplatz einer Recyclingfirma in der Mülverstedter Straße von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Unbekannten öffneten mehrere Container gewaltsam. Außerdem drangen sie gewaltsam in das Wiegehäuschen ein. Erbeutet haben der oder die Täter eine bislang unbekannte Menge an Bargeld. Außerdem hinterließen sie einen erheblichen Sachschaden. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Recyclinghofes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

