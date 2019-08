Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gartenpumpe von Grundstück gestohlen

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe auf eine Gartenpumpe abgesehen. Der oder die Unbekannten betraten widerrechtlich das Grundstück in der Straße Am Zoll und nahmen die mit dem Fundament verschraubte Gartenpumpe im Wert von ca. 250 Euro mit. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

