Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer und Kind bei Unfall verletzt

Menteroda (ots)

Am Sonntagnachmittag sind zwei Menschen, darunter ein Kind, bei einem Verkehrsunfall in Menteroda verletzt worden. Der Fahrer eines Transporters befuhr gegen 15.10 Uhr die Mühlhäuser Straße aus Richtung Windeberg. Der 33-Jährige beabsichtigte, geradeaus in die Bergstraße zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer, der die Straße Unterdorf befuhr und der Hauptstraße folgend nach links auf die Mühlhäuser Straße abbog. Der 30-jährige Mopedfahrer stürzte und damit auch das sechsjährige Mädchen, das auf dem Zweirad mitfuhr. Infolge dessen verletzte sich der 30-Jährige leicht. Das Kind trug schwere Verletzungen davon.

