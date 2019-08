Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Rockensußra (ots)

Ein leerstehendes Wohnhaus wurde am vergangenen Wochenende in Rockensußra von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus im Mehrstedter Weg. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

