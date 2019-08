Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ilfeld (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine Motorradfahrerin am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im Landkreis Nordhausen. Die 34-Jährige befuhr gegen 13.25 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Netzkater in Richtung Hasselfelde. In einer Kurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über die Suzuki. Das Motorrad kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Die Fahrerin geriet über das Geländer und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten zu binden. Die Bundesstraße 81 war zeitweise gesperrt.

