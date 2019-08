Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl ermittelt

Leinefelde (ots)

Die Polizei hat den Tatverdächtigen, nach dem wegen räuberischen Diebstahls öffentlich gefahndet wurde, ermittelt. Der Mann steht im Verdacht, am 18. März in einem Drogeriemarkt in der Siemensstraße Waren gestohlen zu haben. Ein Zeuge versuchte, ihn an der Flucht zu hindern. Dabei riss er sich los und rannte davon. (siehe Pressemeldung vom 09.08.2019) Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die eingehenden Hinweise.

