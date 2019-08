Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ende einer Trunkenheitsfahrt

Rüxleben (ots)

Beamten des Nordhäuser Inspektionsdienstes fiel im Rahmen der Streifentätigkeit am 11.08.2019 kurz vor 2 Uhr nachts ein Pkw Renault Clio auf. Dieser wurde vor dem Funkstreifenwagen in Rüxleben / Sandweg hastig in eine Bushaltestelle gelenkt. Die Beamten unterzogen Fahrzeug und Fahrzeugführer einer Kontrolle. Hierbei wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-jährigen Mannes festgestellt. Ein Atemalkoholtest kam nicht zustande. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, da der Anfangsverdacht auf Trunkenheit im Verkehr bestand. Der Fahrzeugführer wurde dem Südharzklinikum zugeführt, wo eine Blutprobenentnahme entnommen wurde, deren Ergebnis letztlich für die konkrete rechtliche Würdigung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen relevant sein wird.

