Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungesicherter Pkw macht sich selbstständig...

Nordhausen (ots)

Am 10.08.2019 wurden Beamte des Nordhäuser Inspektionsdienstes gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in die Reichsstraße von Nordhausen gerufen. Es stellte sich heraus, dass ein abgeparkter Pkw Skoda durch einen rollenden Pkw VW beschädigt wurde. Der VW wurde zuvor auch abgeparkt, allerdings durch die 24-jährige Fahrzeugführerin beim Verlassen nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. So kam es letztlich zu einem Sachschaden von insgesamt ca. 300,- Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell