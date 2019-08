Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl im Zug

Sollstedt (ots)

Am Nachmittag des 09.August 2019 wurden Kräfte des Nordhäuser Inspektionsdienstes an den Bahnhof von Sollstedt beordert. Hier hatte eine Zugbegleiterin aufmerksamerweise sich als hilfreich erwiesen, indem sie einen 18-jährigen Fahrgast aus Sollstedt eines Diebstahls überführte. Der Bursche hatte zuvor den Stoffrucksack einer mitreisenden 11-Jährigen an sich genommen, den diese kurz außer Acht ließ und in seinen eigenen Rucksack gesteckt. In dem Rucksack befanden sich diverse Lebensmittel, Schlüsselanhänger und ein Ladekabel im Gesamtwert von ca. 30,- Euro. Die Zugbegleiterin sprach den Täter auf Nachfrage der Geschädigten an und rief die Polizei. Im Beisein der Beamten offenbarte der Täter den Inhalt seines Rucksackes, wo sich das Beutegut wieder anfand. Anzeige wurde aufgenommen. Die Polizei bedankt sich bei der Zugbegleiterin.

