Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen gesucht

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 09. auf den 10. August 2019 wurden durch bislang unbekannte Täterschaft diverse abgeparkte Kraftfahrzeuge in verschiedenen Straßen der Ortslage Nordhausen angegriffen. In Domstraße, Kranichstraße, Neustadtstraße und Bruno-Kunze-Straße wurden insgesamt 7 Fahrzeuge angegriffen, wobei jeweils wenigstens eine Scheibe zu Bruch ging. Teils kam es auch zu Diebstahlshandlungen aus angegriffenen Fahrzeugen, wobei der Sachschaden den Beuteschaden deutlich überwog.

Wer in der Tatnacht an den genannten Tatorten oder im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen getätigt hat, die in einem Zusammenhang mit den verübten Straftaten stehen könnten, kann diese gern der Polizei Nordhausen mitteilen.

