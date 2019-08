Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Roßleben (ots)

Samstagabend wurde durch eine Polizeistreife ein an einer Bushaltestelle in der Ziegelrodaer Straße abgestellter Pkw Volvo festgestellt, welcher an der Beifahrerseite und der Radaufhängung beschädigt war. Der verantwortliche Fahrzeugführer war nicht vor Ort. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Fahrer festgestellt werden. An Hand der Spurenlage fuhr der Volvo-Fahrer gegen den rechten Bordstein der Zufahrt zum REWE-Markt in der Ziegelrodaer Straße. Hierbei wurde das rechte Vorder- und Hinterrad massiv beschädigt. Nach ca. 150 Metern blieb der Fahrzeugführer mit seinem Pkw, bei dem das rechte Vorderrad abgerissen war, im Bereich der Bushaltestelle stehen. Auf diesem Streckenbereich war der Volvo-Fahrer mehrfach gegen bzw. auf die rechte Bordsteinkante gefahren. Der Bordstein wurde hierdurch an mehreren Stellen beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell