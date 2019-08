Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Zwischen Donnerstag den 08.08.2019,22:00 Uhr und Freitag den 09.08.2019,22:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Kallmerode ein Weidegerät. Das Weidegerät war am Ortsrand, verlängerte Kreuzebraer Straße im Bereich "Minken Stück" an einen Zaun montiert. Das mit Batterie entwendete Gerät hat einen Wert von 130.- Euro.

Zur Anzeige gebracht wurde am 10.08.2019, der Diebstahl eines Fahrrades Mountainbike "Kaimarate" MTB 21 Gang, 2 Farben (schwarz/gelb). Das entwendete Fahrrad hatte einen Wert von 300.- Euro. Entwendet wurde dieses, aus dem Kellerbereich in Worbis Schillerweg, im Zeitraum vom 01.08.2019 bis 10.08.2019.

