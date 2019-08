Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 10.08.2019,08:30 Uhr ereignete sich in Breitenbach, Hauptkreuzung Otto Reuter Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Skoda musste auf Grund der LSA "Rot" verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer eines Pkw Audi der hinter ihm fuhr hielt sein Fahrzeug ebenfalls an. Plötzlich rollte der Pkw Skoda rückwärts gegen den Audi. Es kam hierbei zu leichten Beschädigungen beider Fahrzeuge. Schaden ca. 800.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell