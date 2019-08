Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mountainbike aus Keller gestohlen

Heiligenstadt, Eichsfeldkreis (ots)

Aus einem Fahrradkeller in der Heiligenstädter Grünewaldstraße stahlen Diebe zwischen Donnerstag und Samstag ein unabgeschlossenes Mountainbike. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am heutigen Vormittag und wandte sich sofort an die Polizeidienststelle in Heiligenstadt. Das Fahrrad weist eine auffällig blau-grüne Lackierung auf und hat neon-grüne Felgen mit einem schwarz-weißem Sattel.

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizeidienststelle in Heiligenstadt auch vertraulich entgegen.

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

