Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Heldrungen Bahnhof (ots)

Durch Zeugen konnte am Freitag, um 11.40 Uhr, in der Ortslage Heldrungen Bahnhof beobachtet werden, wie ein Lkw mit Anhänger, welcher Rechteckballen aus Stroh geladen hatte, die Straße Am Bahnhof in Richtung Bahnhof befuhr. Beim Überfahren des Fußgängerüberweges blieb der Führer des Lkw mit seinem Strohstapel auf dem Anhänger an einem Verkehrszeichen hängen und riss es in der weiteren Folge ab. Anschließend fuhr er mit seinem Gespann zur rechten Fahrbahnseite, hielt an und legte das beschädigte Verkehrszeichen zur Seite. Im weiteren Verlauf begab sich der Lkw-Fahrer zum dortigen Grillstand. Nach einer kurzen Pause begab er sich zurück zu seinem Fahrzeug und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Gibt es weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben bzw. Angaben zum Lkw und dessen Fahrer machen können? Hinweise hierzu nimmt die PI Kyffhäuser oder Pst. Artern gern entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell