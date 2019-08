Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw mit Reh kollidiert

Helbedündorf (ots)

Freitagnacht befuhr der Führer eines Pkw Ford die L 1032 aus Richtung Großbrüchter in Richtung Holzthaleben, als ein Stück Rehwild die Straße von rechts nach links queren wollte. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision kam. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

