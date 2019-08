Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mopedfahrer gestürzt und leicht verletzt

Sondershausen (ots)

Freitagabend befuhr ein Mopedfahrer mit seiner Simson die Alexander-Puschkin-Promenade in Richtung Kauflandkreuzung in einer Gruppe von zwei Mopeds. Auf Grund Unaufmerksamkeit auf nasser Fahrbahn stürzte der Mopedfahrer und erlitt hierbei leichte Verletzungen. An der Simson entstand geringer Sachschaden.

