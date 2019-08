Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit verletzter Person

Sondershausen (ots)

Freitagabend befuhr ein Mopedfahrer mit seiner Simson hinter einem Pkw Skoda die Hospitalstraße in Richtung Schachtstraße. Der Pkw bog auf den Parkplatz des ehemaligen Norma-Marktes ab. Dies bemerkte der Führer des Mopeds zu spät und fuhr auf. Bei dem Aufprall verletzte sich der Simson-Fahrer leicht am Fuß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

