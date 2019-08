Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

Sondershausen (ots)

Freitagvormittag befuhr der Fahrer eines Pkw VW in Sondershausen die Ferdinand-Schlufter-Straße Richtung stadtauswärts. Die Führerin eines Pkw Kia befuhr die Ulrich-von-Hutten-Straße in Richtung Busbahnhof. Im Kreuzungsbereich missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt und es kam zur Kollision mit dem Pkw Kia, wobei dessen Fahrzeugführerin in der Folge leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden.

