Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gestohlener Audi wieder aufgetaucht - Die Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Der Audi, den Unbekannte in der Nacht zu Montag, 5. August, in der Straße Ledernes Käppchen stahlen, konnte nun aufgefunden werden. (Siehe Pressemeldung vom 05.08.2019) Das geparkte Fahrzeug wurde am Mittwoch in der Straße Johannistal in Mühlhausen festgestellt. Die Polizisten stellten den Audi sicher. Unklar ist noch, wer den Audi gestohlen hat. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Diebstahl am Montag, zwischen 1 Uhr und 5.50 Uhr, bemerkt? Wer kann Angaben zu dem oder den Nutzern machen? Möglicherweise fuhr zwischen Montag und Mittwoch jemand einen schwarzen Audi A6, der für gewöhnlich nicht im Besitz eines solchen Fahrzeuges ist. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

