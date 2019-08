Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen und Tatverdächtigen nach räuberischem Diebstahl

Leinefelde (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl, der sich bereits am Montag, 18. März, ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Gegen 8.15 Uhr stahl ein bislang unbekannter Mann Waren in einer Drogerie in der Siemensstraße. Als er das Geschäft verlassen wollte, schlug die Alarmanlage an. Ein bislang unbekannter Kunde des Drogeriemarktes hielt den Mann fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Als eine Verkäuferin hinzukam, riss sich der Dieb los und flüchtete mit einem Teil seiner Beute. Wer kann Angaben zur Identität des Täter machen oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Der Tatverdächtige hat eine Glatze und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke und einer Jeans bekleidet. Wer kennt den bislang unbekannten Kunden, der auf der Abbildung eine Mütze und eine grüne Jacke trägt? Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, da er als wichtiger Zeuge in Betracht kommt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960.

