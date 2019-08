Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwelbrand im Stroh

Großengottern (ots)

Ein Schwelbrand löste am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, erneut den Einsatz von Polizei und Feuerwehr in der Altengotterschen Straße aus. Der Schwelbrand war in dem Stroh entstanden, das am Mittwoch in Flammen gestanden hatte. (siehe Pressemeldung vom 07.08.2019) Die Feuerwehr schichtete den Strohhaufen um, um den Brand zu bekämpfen. Ein Sachschaden entstand nicht.

