Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in leerstehendem Wohnhaus

Nordhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hatten es Einbrecher auf ein leerstehendes Wohnhaus in der Straße An der Salza abgesehen. Der oder die Unbekannten waren über ein Fenster gewaltsam in das Haus eingedrungen, aus dem sie diverse Werkzeuge stahlen. Aus einem Nebengelass erbeuteten die Diebe mehrere Rasenmäher und Bollerwagen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

