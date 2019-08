Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Von der Fahrbahn abgekommen

Ilfeld (ots)

Der Fahrer eines VW war am Donnerstag, gegen 22.20 Uhr, auf der Bundesstraße 81 aus Richtung Netzkater in Richtung Eisfelder Talmühle unterwegs. In einer Kurve kam der 18-Jährige von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Dabei wurden zwei seiner Mitfahrer leicht verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Der VW musste abgeschleppt werden.

