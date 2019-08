Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Steine nach Auto geworfen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Opel-Fahrer war am Donnerstagabend, kurz vor 22.30 Uhr, am Mühlgraben unterwegs, als sich plötzlich mehrere Jugendliche auf Höhe des Spielplatzes in den Weg stellten und ihn an der Weiterfahrt hinderten. Erst nach mehrfacher Aufforderung sollen sie den Weg frei gegeben haben, wobei einer der Jugendlichen versucht haben soll, den Beifahrer während des Vorbeifahrens durch das geöffnete Fenster zu attackieren. Anschließend warf er Steine nach dem Opel. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Jugendlichen aufgenommen.

