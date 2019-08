Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Clingen (ots)

Mehrere Verletzte und ein ausgebranntes Motorrad sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der Bundesstraße 4 ereignete. Ein Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Westerengel in Richtung Greußen. Der 20-Jährige bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende BMW seine Geschwindigkeit verringert hatte, worauf der Motorradfahrer eine Vollbremsung einleitete. Er verlor infolge dessen die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei touchierte er den BMW, anschließend geriet er in den Gegenverkehr und prallte seitlich gegen einen entgegenkommenden Opel. Als das Kraftrad erneut gegen den BMW prallte, trat Benzin aus, welches gegen den BMW spritzte und sich entzündete. Das Motorrad kam brennend am Fahrbahnrand zum Liegen. Die Flammen am BMW konnten sofort gelöscht werden. Der 20-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt, ebenso die 61-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Opel. Das Motorrad brannte vollständig aus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 6500 Euro. Die Bundesstraße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

