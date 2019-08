Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Nordhausen (ots)

9500 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 10.30 Uhr, auf der Bundesstraße 4 ereignete. Der 58 Jahre alte Fahrer eines Ford befuhr die Bundesstraße zwischen Hain und Steinbrücken, als er in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden VW eines 69-Jährigen. Der Spiegel des VW prallte in weiterer Folge gegen einen Skoda und beschädigte diesen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

