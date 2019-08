Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wechselrichter von Photovoltaikanlage gestohlen

Merxleben (ots)

Wechselrichter im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeuteten Unbekannte von einer Solarstromanlage nahe Merxleben. Außerdem verursachten der oder die Täter über 10000 Euro Sachschaden an Stromkabeln und an der Umzäunung. Einem Ballonfahrer war der Diebstahl aufgefallen, als er mit seinem Ballon über die Photovoltaikanlage geflogen war. Er informierte daraufhin die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 6. August, und Donnerstag, 8. August. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Photovoltaikanlage aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

