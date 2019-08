Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Reifenplatzer führt zu Unfall

Lipprechterode (ots)

Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag leicht verletzt worden. Der Fahrer eines Toyota befuhr gegen 16 Uhr die Hauptstraße, als er wegen eines Reifenplatzers auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Renault eines 72-Jährigen. In der weiteren Folge kam der 56-jährige Toyota-Fahrer nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Zaun und einem Schildermasten kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell