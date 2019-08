Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkene Radfahrer aus dem Verkehr gezogen

Sondershausen (ots)

Gleich zwei alkoholisierte Radfahrer erwischte die Polizei am Mittwochabend im Kyffhäuserkreis. Gegen 21.50 Uhr wurde ein Radfahrer am Markt in Sondershausen gestoppt, weil er kein Licht am Fahrrad hatte. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem 28-Jährigen wahr und führten einen Test durch. Dieser ergab über 1,8 Promille. In Greußen kontrollierten Polizisten kurz vor 0 Uhr in der Erfurter Straße einen Radfahrer. Bei dem 44-Jährigen ergab ein Alkoholtest über 2 Promille. Die Polizisten erstatteten Anzeige und untersagten den Männern die Weiterfahrt.

