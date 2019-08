Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hinweise zum Fußballspiel am Samstag

Nordhausen (ots)

Am Samstag, 10. August, findet das DFB-Pokalspiel zwischen dem FSV Wacker 90 Nordhausen und dem 1. FC Erzgebirge Aue im Albert-Kuntz-Sportpark in Nordhausen statt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei aufgrund einer Vielzahl anreisender Fußballfans darauf hin, dass es im Stadtgebiet von Nordhausen zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen kann.

Folgende Straßen werden als Parkraum für Fans der Gästemannschaft vorgehalten: - Harzstraße - Rosenstraße - Am Disselberg - Ellernstraße.

Die Harzstraße wird halbseitig gesperrt und ist nur Richtung stadtauswärts befahrbar.

Für die Fans des FSV Wacker 90 Nordhausen wird im Van-der-Foehr-Damm zusätzlicher Parkraum bereitgestellt. Der Van-der-Foehr-Damm wird hierfür an diesem Tag zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung von der Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung Ricarda-Huch-Straße, wodurch ein einseitiges Parken ermöglicht wird. Fans des FSV Wacker 90 Nordhausen werden darauf hingewiesen, dass die Bundesstraße 4 vor Spielende zwischen dem Grenztriftweg und der Straße Am Grenzrasen, sowohl für Fußgänger, als auch für Fahrzeuge kurzzeitig voll gesperrt wird. Nach Abreise der Gästefans wird die Straße wieder geöffnet. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass zum Abstellen der Fahrzeuge die beschriebene Straßensperre in Richtung Krimderode zu meiden ist. Heimfans werden gebeten, die für sie ausgewiesenen Parkmöglichkeiten zu nutzen.

An Verkehrsschwerpunkten wird die Polizei präsent sein und, falls erforderlich, verkehrsregulierend eingreifen.

