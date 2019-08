Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Sauna

Hundeshagen (ots)

Zu einem Schwelbrand in einer Sauna kam es am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr, in der Straße Berg in Hundeshagen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz um das Feuer zu löschen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt für den Brand ursächlich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mindestens 20000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell